Минобороны раскрыло новые данные по биолабораториям США

С 2005 года общий объем финансирования превысил 5 миллиардов долларов

Министерство обороны России сообщило в среду, что Соединенные Штаты наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира.

Как уточнили в ведомстве, создаются американские биолаборатории по одному сценарию.

"В первую очередь высказывается озабоченность состоянием биологической обстановки в регионе. Далее обеспечивается заинтересованность, в том числе материальная, должностных лиц, прежде всего министерств здравоохранения, в совместной работе", - говорится в сообщении Минобороны.

Там добавили, что в конечном итоге новый биообъект подключается к единой системе глобального контроля.

С 2005 года общий объем финансирования военных биологических программ подрядных организаций США превысил 5 миллиардов долларов. В реализации принимают участие, в частности, военное ведомство США, Агентство по международному развитию, фонд Джорджа Сороса.

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