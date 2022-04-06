ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ватикан поддержал антироссийкую истерию

18:26
  • среда
  • 06 апреля 2022

Папа Римский склонил голову над украинским флагом

Генассамблея ООН намерена исключить Россию из Совета по правам человека. Голосование назначено на завтра. Поводом стала провокация украинских радикалов в городе Буча. Запад поспешил возложить вину на Россию, не предоставив никаких доказательств.

Антироссийскую истерию поддержал Ватикан. На традиционной всеобщей аудиенции Папа Римский склонил голову над украинским флагом, который, по его словам, был привезен из Бучи. Желто-голубое полотнище понтифик назвал флагом войны.

Очередной пакет санкций ввели США. Новые угрозы и ультиматумы  выдвигает Еврокомиссия. Страны Евросоюза уже анонсируют пятый пакет антироссийских санкций. Окончательный список еще не обнародован, но известно, что ограничения коснутся сфер торговли, транспорта и энергетики. В частности, среди предложений - в ущерб своей же экономике - запрет импорта  угля и значительное сокращение поставок нефти.

Однако рядовые граждане Европы не готовы страдать из-за того, что их правительства поддерживают украинский режим. Так, в Болгарии люди массово протестуют против оказания военной помощи Киеву. Раздражены внешней политикой своего кабмина и итальянцы. Жители Турина вышли на улицы с антивоенными лозунгами, которые призывают остановить отправку оружия на Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Папа Римский с украинским флагом
Папа Римский с украинским флагом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.