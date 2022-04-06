Ватикан поддержал антироссийкую истерию

Папа Римский склонил голову над украинским флагом

Генассамблея ООН намерена исключить Россию из Совета по правам человека. Голосование назначено на завтра. Поводом стала провокация украинских радикалов в городе Буча. Запад поспешил возложить вину на Россию, не предоставив никаких доказательств.

Антироссийскую истерию поддержал Ватикан. На традиционной всеобщей аудиенции Папа Римский склонил голову над украинским флагом, который, по его словам, был привезен из Бучи. Желто-голубое полотнище понтифик назвал флагом войны.

Очередной пакет санкций ввели США. Новые угрозы и ультиматумы выдвигает Еврокомиссия. Страны Евросоюза уже анонсируют пятый пакет антироссийских санкций. Окончательный список еще не обнародован, но известно, что ограничения коснутся сфер торговли, транспорта и энергетики. В частности, среди предложений - в ущерб своей же экономике - запрет импорта угля и значительное сокращение поставок нефти.

Однако рядовые граждане Европы не готовы страдать из-за того, что их правительства поддерживают украинский режим. Так, в Болгарии люди массово протестуют против оказания военной помощи Киеву. Раздражены внешней политикой своего кабмина и итальянцы. Жители Турина вышли на улицы с антивоенными лозунгами, которые призывают остановить отправку оружия на Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"