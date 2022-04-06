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Рубль продолжил рост на фоне новых санкций США

18:16
  • среда
  • 06 апреля 2022

Вашингтон ранее запретил новые инвестиции в российскую экономику

Рубль не реагирует на новые санкции Соединенных Штатов против России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.

Уточняется, что на 17:41 по Москве курс доллара падал на 2,84 рубля, до 80,47 рубля. Курс евро опустился на 3,52 рубля, до 87,98 рубля.

Ранее в среду Вашингтон запретил новые инвестиции в российскую экономику, ввел полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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