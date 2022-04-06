Рубль продолжил рост на фоне новых санкций США

Вашингтон ранее запретил новые инвестиции в российскую экономику
Рубль не реагирует на новые санкции Соединенных Штатов против России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Уточняется, что на 17:41 по Москве курс доллара падал на 2,84 рубля, до 80,47 рубля. Курс евро опустился на 3,52 рубля, до 87,98 рубля.
Ранее в среду Вашингтон запретил новые инвестиции в российскую экономику, ввел полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"