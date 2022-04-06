Британия запрещает импорт российских товаров из железа и стали

Лондон вслед за Вашингтоном объявил о новых санкциях

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о введении нового пакета санкций против России из-за ситуации на Украине.

Лондон полностью замораживает активы Сбербанка и Московского кредитного банка, запрещает импорт российских товаров из железа и стали.

Кроме того, Великобритания вводит запрет на новые инвестиции в Россию, запрещает экспорт в Россию оборудования для переработки нефти. В британском МИД добавили, что к концу 2022 года Великобритания откажется от импорта российского угля.

Также стало известно, что под ограничения попали еще восемь россиян. Это в том числе глава Газпромбанка Андрей Акимов, глава "Алросы" Сергей Иванов, совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и основной владелец "Акрона" Вячеслав Кантор.

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