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Британия запрещает импорт российских товаров из железа и стали

18:22
  • среда
  • 06 апреля 2022

Лондон вслед за Вашингтоном объявил о новых санкциях

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о введении нового пакета санкций против России из-за ситуации на Украине.

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Лондон полностью замораживает активы Сбербанка и Московского кредитного банка, запрещает импорт российских товаров из железа и стали.

Кроме того, Великобритания вводит запрет на новые инвестиции в Россию, запрещает экспорт в Россию оборудования для переработки нефти. В британском МИД добавили, что к концу 2022 года Великобритания откажется от импорта российского угля.

Также стало известно, что под ограничения попали еще восемь россиян. Это в том числе глава Газпромбанка Андрей Акимов, глава "Алросы" Сергей Иванов, совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и основной владелец "Акрона" Вячеслав Кантор.

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