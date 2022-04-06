США ввели санкции против мэра Москвы и губернатора Петербурга

Новый санкционный список представил американский Минфин

Министерство финансов США представило новый список физлиц, в отношении которых вводятся персональные санкции из-за ситуации на Украине.

В него попали в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, ограничения вводятся против премьера Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, главы МИД Сергея Лаврова, главы Минфина Антона Силуанова, министра юстиции Константина Чуйченко, руководителя администрации президента России Антона Вайно.

Ранее в среду было объявлено, что Вашингтон запрещает новые инвестиции в российскую экономику, вводит полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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