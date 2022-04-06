ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США ввели санкции против мэра Москвы и губернатора Петербурга

18:43
  • среда
  • 06 апреля 2022

Новый санкционный список представил американский Минфин

Министерство финансов США представило новый список физлиц, в отношении которых вводятся персональные санкции из-за ситуации на Украине.

Рубль продолжил рост на фоне новых санкций США
Британия запрещает импорт российских товаров из железа и стали

В него попали в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, ограничения вводятся против премьера Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, главы МИД Сергея Лаврова, главы Минфина Антона Силуанова, министра юстиции Константина Чуйченко, руководителя администрации президента России Антона Вайно.

Ранее в среду было объявлено, что Вашингтон запрещает новые инвестиции в российскую экономику, вводит полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.