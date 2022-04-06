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Минздрав зарегистрировал еще один препарат от ковида

19:10
  • среда
  • 06 апреля 2022

Показанием к применению является лечение легкого и среднетяжелого течения

Министерство здравоохранения России 5 апреля зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции от "Обнинской химико-фармацевтической компании" на основе молнупиравира, передает ТАСС.

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Уточняется, что дата окончания действия регистрационного удостоверения - 1 января 2023 года.

Показанием к применению препарата является лечение COVID-19 легкого и среднетяжелого течения. Среди противопоказаний: возраст до 18 лет, беременность или ее планирование, повышенная чувствительность к молнупиравиру или другому компоненту.

Ранее Минздрав зарегистрировал противовирусный препарат "Эсперавир" на основе молнупиравира компании "Промомед".

По состоянию на 6 апреля, с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17 940 765 человек. Умерли 370602 пациентов.

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