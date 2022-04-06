"Есть и другие страны": Песков о поставках газа Западу

Россия уже привыкла к санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в интервью французскому телеканалу LCI, что страна уже привыкла к санкциям, живет в таких условиях десятилетиями.

"Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен", - ответил кремлевский спикер на вопрос о том, что Москва будет делать, если страны Запада откажутся от российского газа.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Так, США уже ввели эмбарго на российские нефть и газ. Евросоюз же по этому вопросу пока не пришел к единому мнению. Например, власти Австрии заявляют, что отказ от российских энергоносителей прямо сейчас невозможен.

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