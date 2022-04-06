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Мишустин назвал непростым 2021 год

19:46
  • среда
  • 06 апреля 2022

Премьер провел совещание по подготовке отчета правительства перед Госдумой

Необходимые шаги по минимизации влияния санкций на развитие России обсудил сегодня Михаил Мишустин на совещании с министрами.

"Подведем итоги работы за год. 2021 год был непростым. Мы будем обсуждать результаты решений по поддержке людей и экономики. Детально расскажу о шагах, которые нужны, чтобы минимизировать влияние санкций на развитие нашей страны. В преддверии отчёта провели консультации со всеми думскими фракциями, депутаты высказали очень важные предложения, которые касаются буквально всех сфер нашей деятельности: от медицины и образования до промышленности и транспорта, представили целый ряд инициатив по противодействию давлению недружественных стран. Конечно, они будут учтены в нашей работе", - заявил премьер.

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