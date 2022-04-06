В Индии зафиксировали первый случай заболевания вариантом коронавируса XE

В китайском Шанхае — вспышка "омикрона"

В Индии зарегистрирован первый случай инфицирования новым подвидом штамма коронавируса "омикрон", который получил название ХЕ. Заболевшая бессимптомно 50-летняя женщина была отправлена на карантин. Известно, что в феврале она вернулась из Южной Африки. Сама мутация обнаружена только 19 января этого года и пока ещё мало исследована. Однако в ВОЗ опасаются, что эта разновидность ковида может оказаться самой агрессивной. Угрозу несут и уже известные штаммы. Так, в китайском Шанхае ужесточают ограничения в связи с разрастанием вспышки "омикрона".

Дистанция в 2 метра и километровые очереди - 25-миллионный Шанхай объявил дни массового тестирования на ковид. Горожане открывают рты охотно: ведь это единственный легальный способ сейчас попасть на улицу. Мегаполис вот-вот должен был выйти из карантина. Власти просили потерпеть до 5 апреля. Но пришли последние сводки по заболевшим.

"Вспышка в Шанхае находится в своей пиковой фазе: зарегистрировано более 90 000 случаев заражения, чаще всего инфекция передается внутри общин, и она распространяется на многие другие провинции и города. Ситуация с профилактикой и контролем очень тяжелая", - говорит Лэй Чжэньлун, заместитель руководителя Бюро по профилактике и контролю заболеваний Национальной комиссии по здравоохранению.

За сутки заразились ковидом 20 тысяч 614 человек - это новый национальный антирекорд. Эпицентры внезапного всплеска - провинция Цзилинь и - что совсем неожиданно - Шанхай. Мегаполис живёт взаперти еще с марта. Транспорт встал. Почти все учреждения, в том числе магазины, на замке. Те, что открыты, всё равно стоят пустыми - продукты горожане предусмотрительно раскупили. Карантин местные власти вводили поэтапно - сначала закрыли западную часть города, затем восточную. И вот теперь объявлен тотальный локдаун.

"Число инфицированных остается на высоком уровне. Ситуация с профилактикой и контролем является сложной. Мы должны по-прежнему придерживаться общего принципа политики "нулевой терпимости" к ковиду без всяких колебаний. Мы должны больше проводить тестирований. И лечить заболевших всеми возможными средствами", - говорит Ми Фен, пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения Китая.

С коронавирусом в Поднебесной не церемонятся. По протоколу, заболевшего отправляют не домой на самоизоляцию, а в карантинные центры. В Шанхае они сейчас переполнены. С удобствами, говорят, там плохо, есть проблемы с получением лекарств. Больше всего от таких драконовских мер страдают дети. Волну протеста в интернете вызвали фотографии, на которых видно, что в одной кроватке лежат по несколько плачущих младенцев, их держат отдельно от больных родителей. После многочисленных жалоб чиновники обещали подумать, как не разлучать семьи.

"Что касается лечения детей, мы должны не только соблюдать закон и меры по борьбе с пандемией, но и принимать во внимание, что дети действительно нуждаются в особом уходе, поэтому мы продолжаем совершенствовать наши услуги, придерживаясь мер безопасности", - сказала Ву Цянюй, инспектор Шанхайской комиссии по здравоохранению.

Самый большой экспоцентр Шанхая стал временным госпиталем на 40 тысяч человек. Стадионы - теперь тоже "красная" зона. В усиление отправлены сотни дополнительных бригад медиков из соседних провинций, привлекли и военных врачей - рук в мегаполисе уже не хватает. Рекордные цифры заболевших - это потому что Китай накрыл "стелс-омикрон", объясняют вирусологи. Если есть резкое повышение температуры, боль в горле и осип голос - это точно он. Штамм процентов на 20 более заразный, чем предыдущие. Зато менее тяжелый - многие китайцы вообще не знали, что у них ковид. Однако именно бессимптомное течение болезни заставило власти действовать еще жестче. А в Индии на смену омикрону уже пришёл ХЕ - так назвали новую мутацию коронавируса. У учёных пока недостаточно данных, чтобы судить о его опасности.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"