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США отказались от всех встреч на саммите G20 с участием россиян

20:00
  • среда
  • 06 апреля 2022

Вашингтон требует исключить Россию из "Большой двадцатки"

США отказались участвовать в тех встречах в рамках саммита G20 в Индонезии, где будут присутствовать россияне. Об этом сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Она напомнила о просьбе президента США Джо Байдена исключить Россию из "Большой двадцатки".
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"Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Я сообщила коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет", - сказала Йеллен (цитата по РИА Новости).

Политики в США неоднократно говорили, что не хотят участия России в саммите. При этом Байден отмечал, что далеко не все страны считают верным это решение.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявил, что Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки".

"Это был формат, возникший консенсуальным путем, на основании единогласия. А теперь нам говорят: "Давайте исключим". Нет, ребят, это невозможно сделать! Это вы нас в "Семерку" позвали тогда восьмым членом. Это другое дело, это ваш какой-то там закрытый клуб, не хотите нас видеть - мы оттуда ушли", - сказал Медведев.

После начала спецоперации России на Украине США и страны Европы ввели масштабные антироссийские санкции. Украина просит исключить Россию из Совбеза ООН. В Вашингтоне заявили, что разделяют "фрустрацию" Киева по этому поводу.

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