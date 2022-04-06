Назначен новый мэр Мариуполя

Указ подписал глава ДНР

Руководителем администрации Мариуполя назначен Константин Иващенко, передает РИА "Новости".

Указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

"Назначить Иващенко Константина Владимировича главой администрации города Мариуполя", - сказано в документе. В силу он вступает со дня подписания.

Ранее Иващенко был депутатом горсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В настоящее время силы ДНР при поддержке ВС России продолжают зачистку Мариуполя от украинских боевиков. Делается это в рамках начавшейся 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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