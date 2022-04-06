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Назначен новый мэр Мариуполя

19:57
  • среда
  • 06 апреля 2022

Указ подписал глава ДНР

Руководителем администрации Мариуполя назначен Константин Иващенко, передает РИА "Новости".

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Указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

"Назначить Иващенко Константина Владимировича главой администрации города Мариуполя", - сказано в документе. В силу он вступает со дня подписания.

Ранее Иващенко был депутатом горсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В настоящее время силы ДНР при поддержке ВС России продолжают зачистку Мариуполя от украинских боевиков. Делается это в рамках начавшейся 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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