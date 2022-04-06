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Российский сегмент могут отделить от МКС

20:24
  • среда
  • 06 апреля 2022

Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что один из вариантов развития пилотируемой космонавтики - создание Российской орбитальной служебной станции на орбите с наклонением 97-98 градусов.

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По уточнению Рогозина, эта опция позволит осуществлять обзор Земли, 1,5 часа пролетать над Арктикой. Проблема заключается лишь в том, что долгое время на такой станции экипаж работать не сможет.

Второй вариант - отделить от МКС российский сегмент с многоцелевым лабораторным модулем "Наука" и узловым модулем "Причал".

"Наклонение 51,6 дает тоже интересный обзор. Да, не видна Россия (там 2,5% мы над ней пролетаем), но весь регион, кишащий и кипящий страстями - мы проходим прямо над ними", - добавил глава госкорпорации (цитата по ТАСС).

Ранее Рогозин сообщил, что в ответ на санкции госкорпорация не будет больше поставлять ракетные двигатели в США. "Пусть летают в космос на своих метлах", - сказал он.

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