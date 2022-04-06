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Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации с химоружием

20:48
  • среда
  • 06 апреля 2022

СБУ заминировала хранилище со 120 тоннами хлора

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером в среду, что, по данным российской стороны, украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ в городе Первомайский Харьковской области.

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Уточняется, что СБУ заминировала хранилище со 120 тоннами хлора на территории производственного объединения "Химпром". После взрыва планируется обвинить Россию в якобы создании химической катастрофы и гибели местных жителей.

Кроме того, ведомство сообщило, что в Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев. На железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники зарубежного производства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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