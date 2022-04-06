Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации с химоружием

СБУ заминировала хранилище со 120 тоннами хлора

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером в среду, что, по данным российской стороны, украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ в городе Первомайский Харьковской области.

Уточняется, что СБУ заминировала хранилище со 120 тоннами хлора на территории производственного объединения "Химпром". После взрыва планируется обвинить Россию в якобы создании химической катастрофы и гибели местных жителей.

Кроме того, ведомство сообщило, что в Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев. На железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники зарубежного производства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"