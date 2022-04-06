Авиация ВКС России в течение дня поразила 34 объекта ВСУ

В Донецкой области уничтожена база националистов в населенном пункте Гродовка

В ходе брифинга вечером в среду Министерство обороны России сообщило, что высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены база националистов в населенном пункте Гродовка, командный пункт украинской 56 отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новогородка.

В Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев. На железнодорожной станции Лозовая поражено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.

Уточняется, что всего в течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России уничтожены 34 военных объекта Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2" в районе Тарановка Харьковской области.

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