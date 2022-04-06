ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден оценил потери России от санкций

21:16
  • среда
  • 06 апреля 2022

ВВП России сократится на "двузначное число" в 2022 году, прогнозирует президент США

Санкции США за год уничтожат последние 15 лет достижений экономики России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. По его словам, экономическое давление США и союзников сократит ВВП России на "двузначное число" в 2022 году.

Ватикан поддержал антироссийкую истерию
"Тягаться с Россией им невозможно": в СФ предрекли отказ ЕС от санкций

В среду Вашингтон объявил о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине. Запрет вводится на новые инвестиции в экономику России, полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и "Альфа-банка".

Кроме того, Вашингтон вводит санкции в отношении "взрослых детей" Владимира Путина, супруги и дочери Сергея Лаврова, а также ряда членов Совбеза России. Также под американские санкции попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев.

Позже новый санкционный список представил американский Минфин. В него попали в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.