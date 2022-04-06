Байден оценил потери России от санкций

ВВП России сократится на "двузначное число" в 2022 году, прогнозирует президент США

Санкции США за год уничтожат последние 15 лет достижений экономики России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. По его словам, экономическое давление США и союзников сократит ВВП России на "двузначное число" в 2022 году.

В среду Вашингтон объявил о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине. Запрет вводится на новые инвестиции в экономику России, полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и "Альфа-банка".

Кроме того, Вашингтон вводит санкции в отношении "взрослых детей" Владимира Путина, супруги и дочери Сергея Лаврова, а также ряда членов Совбеза России. Также под американские санкции попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев.

Позже новый санкционный список представил американский Минфин. В него попали в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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