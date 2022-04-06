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Зеленский уверен, что встреча стран-гарантов безопасности "точно будет"

21:23
  • среда
  • 06 апреля 2022

Это касается в том числе США, Британии, Турции и Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд стран, которые Киев хочет видеть в качестве гарантов своей безопасности, уже подтвердили встречу для обсуждения договора.

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"Эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили, эту встречу, представители стран будущих гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля", - сказал глава государства в интервью турецкому телеканалу Habertürk.

Зеленский добавил при этом, что еще "не все гаранты", встреча с ними - это первый шаг. "Потом объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной", - заключил украинский лидер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Требования Москвы для заключения мирного договора - признание Киевом российского Крыма и независимости ДНР и ЛНР, закрепленный в конституции отказ от стремления в НАТО, возвращение прав русского языка.

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