Зеленский уверен, что встреча стран-гарантов безопасности "точно будет"

Это касается в том числе США, Британии, Турции и Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд стран, которые Киев хочет видеть в качестве гарантов своей безопасности, уже подтвердили встречу для обсуждения договора.

"Эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили, эту встречу, представители стран будущих гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля", - сказал глава государства в интервью турецкому телеканалу Habertürk.

Зеленский добавил при этом, что еще "не все гаранты", встреча с ними - это первый шаг. "Потом объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной", - заключил украинский лидер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Требования Москвы для заключения мирного договора - признание Киевом российского Крыма и независимости ДНР и ЛНР, закрепленный в конституции отказ от стремления в НАТО, возвращение прав русского языка.

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