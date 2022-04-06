ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер Италии: эмбарго на газ из России не обсуждается

21:50
  • среда
  • 06 апреля 2022

Но ситуация может измениться

Премьер-министр Италии Марио Драги прокомментировал возможность запрета со стороны Евросоюза на импорт российского газа.

Премьер Венгрии согласился платить за газ в рублях
Австрия не поддерживает санкции против российского газа

"Эмбарго на газ пока не обсуждается, и не знаю, будет ли когда обсуждаться", - сказал политик (цитата по ТАСС).

Он уточнил при этом, что энергетика может стать инструментом давления для достижения мира.

Ранее в Кремле заявили, что в случае отказа ЕС от российского газа Москва будет экспортировать его в другие страны, ведь на Западе мир не заканчивается.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Премьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.