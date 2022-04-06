Премьер Италии: эмбарго на газ из России не обсуждается

Но ситуация может измениться

Премьер-министр Италии Марио Драги прокомментировал возможность запрета со стороны Евросоюза на импорт российского газа.

"Эмбарго на газ пока не обсуждается, и не знаю, будет ли когда обсуждаться", - сказал политик (цитата по ТАСС).

Он уточнил при этом, что энергетика может стать инструментом давления для достижения мира.

Ранее в Кремле заявили, что в случае отказа ЕС от российского газа Москва будет экспортировать его в другие страны, ведь на Западе мир не заканчивается.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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