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Макрон обвинил польского премьера во вмешательстве в выборы

22:18
  • среда
  • 06 апреля 2022

Париж намерен продолжать вести диалог с Москвой

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал критику диалога Парижа с Москвой со стороны польского премьера Матеуша Моравецкого.

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"Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию", - сказал французский лидер в интервью телеканалу TF1.

Он добавил, что считает поддержание диалога с Владимиром Путиным правильным, так как это поможет создать новую архитектуру безопасности в Европе.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. Баллотируются 12 кандидатов, в том числе Макрон и Марин Ле Пен.

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