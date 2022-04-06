Макрон обвинил польского премьера во вмешательстве в выборы

Париж намерен продолжать вести диалог с Москвой

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал критику диалога Парижа с Москвой со стороны польского премьера Матеуша Моравецкого.

"Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию", - сказал французский лидер в интервью телеканалу TF1.

Он добавил, что считает поддержание диалога с Владимиром Путиным правильным, так как это поможет создать новую архитектуру безопасности в Европе.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. Баллотируются 12 кандидатов, в том числе Макрон и Марин Ле Пен.

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