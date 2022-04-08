Суперфиналист конкурса "Лидеры России" разработал биоразлагаемый протез

Его можно применять в детской хирургии

Уникальный биоразлагаемый протез для профилактики грыж разработал суперфиналист конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Максим Щербина.

На российском рынке это будет первый продукт, максимально приближенный по своим свойствам к соединительной ткани человека. Он выполнен из биоразлагаемых материалов, что позволит применять его в детской хирургии.

Разработчик обещает, что стоимость новых протезов будет невысокой, а часть первых партий будет бесплатно передана детям из малоимущих семей. Клинические испытания начнутся уже в сентябре.

"Эта программа интересна тем, что на ней люди из разных областей науки появились, и мы в первый раз друг с другом познакомились и увидели, что мы существуем. Поменялись задачами - и не только задачами, но и решениями", - рассказал Максим Щербина.

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