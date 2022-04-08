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Во Франции допустили отключение газа предприятиям при прекращении поставок из России

12:40
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Это может коснуться крупнейших потребителей

Во Франции не исключают вероятность отключения газа для крупнейших потребителей в качестве крайней меры и в случае прекращения поставок голубого топлива из России. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщают французские СМИ.
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Согласно постановлению правительства, такие крайние меры могут коснуться крупнейших потребителей энергии, которые расходуют свыше 5 гигаватт-часов в год. Во Франции их около пяти тысяч.

Физических лиц как потребителей энергии крайние меры не затронут, цитирует власти Франции газета Le Figaro.

7 апреля Европарламент принял резолюцию о "тотальном эмбарго" на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля из России. Решение носит рекомендательный характер.

При этом во Франции допускали возможность расчетов за российский газ даже после введения Москвой механизма оплаты поставок в рублях.

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