В России пресекли канал контрабанды наркотиков из Европы

Таможенники изъяли более 80 килограммов гашиша

В столичном регионе пресечён канал поставки наркотиков из Европы. Изъято свыше 80 килограммов гашиша, из которых можно изготовить более 160 тысяч разовых доз. На черном рынке такая партия оценивается в 200 миллионов рублей.

В узком месте минивен перекрывает две неприметные машины. Водитель явно теряется, но всё-таки останавливается. Автомобиль окружают бойцы спецназа. Но открыть двери и разбить окна сразу не получается. Водитель пытается убежать, но его задерживают.

У таможенников появилась информация, что из Европы в Россию перевозят наркотики. Для того, чтобы задержать драгдилеров, их машину выслеживали несколько часов. Как оказалось, для скрытой перевозки запрещённого вещества тайник был организован в бензобаке автомобиля.

На этой машине из Эстонии завезли более полусотни килограммов гашиша. Вещество расфасовано по небольшим пластиковым контейнерам. На допросе задержанный уверяет, что понятия не имел о том, что именно он перевозил. Говорит, его просто попросили доехать до одной из автозаправок и там оставить машину, а ключи от неё спрятать за люком бензобака.

Наркотики шли преимущественно из Молдавии. А завозили в Россию через Эстонию, Латвию и Украину.

"Установлена этническая преступная группировка, состоявшая из граждан России и стран Евросоюза – выходцев из Молдавии, занимавшаяся контрабандой гашиша и дальнейшим его сбытом крупными партиями на территории России. ОПГ отличалась иерархией, четким распределением обязанностей, соблюдением строжайших правил конспирации, наглостью и жестокостью", - рассказала сотрудник ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России Ирина Бегишева.

Крупный улов вывел оперативников на ещё один канал поставки и схрон наркотиков в подмосковном гаражном комплексе. В общей сложности изъяли больше 80 килограммов гашиша, что соответствует 160 тысячам доз наркотика. За них можно было бы выручить 200 миллионов рублей.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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