В московском регионе приготовились к началу половодья

Проведены учения

Поврежденная плотина. Разлив реки. И люди подо льдом - нет, это не ЧП особого масштаба. По такому сценарию перед весенним половодьем проходят крупнейшие учения спасателей, пожарных и коммунальщиков. Задача оперативных служб не только вовремя оказать помощь, но и быстро ликвидировать последствия.

Затяжная и очень снежная зима в центральном регионе. Даже в апреле, всего пару дней назад, в столице прошёл сильный снегопад. А сегодня вертолет столичного авиацентра в ходе облета территории Новой Москвы обнаружил, что река Поляница вышла из берегов в районе Рыжовского пруда – это уже легенда учений.

Небольшое домики – это тренировочное поселение. В деревне есть пострадавшие. В больницы их отправляют по воздуху. Авиация вообще играет здесь огромную роль: кроме эвакуации людей, еще и высадка спасательного десанта, и доставка грузов.

А вот еще один сюжет учений. Жители деревни провалились под лед, но к ним на помощь приходит судно на воздушной подушке. На то, чтобы собраться и начать движение в катере, у спасателей есть всего полторы минуты. В случае, когда человек провалился под лед, они должны оказаться на месте не позднее чем через 4 минуты.

Готовы помочь тем, кто попал в беду и четвероногие спасатели. Полуторагодовалую Дори еще не успели обучить всем премудростям работы, однако она уже имеет в своем послужном списке спасенную жизнь.

"Она в четыре месяца спасла человека из-под снега. Человек немного выпил, заснул, его засыпало снегом, она его откопала, нашла. Откопала и спасла", - рассказала кинолог Ольга Панчихина.

Коммунальщики откачивают воду. Одновременно строят временные дамбы и, если необходимо, очищают русло от разлива нефтепродуктов. Главное при чрезвычайных обстоятельствах - это спасти людей. И в этом случае всегда задействованы все аварийные службы города. Составные части легенды учений – это не набор абстрактных заданий, это проработка ситуаций в полевых, реальных условиях.

Москва к паводкам готова, и все системы переведены в режим повышенной готовности. Специалисты проверили почти 200 километров, и по итогам очистили больше 20 территорий около речных артерий.

Устранять последствия возможных подтоплений готовы 18 тысяч человек: это спасатели, специалисты и коммунальных, и других городских служб. А также более трех тысяч наземной, водной и воздушной техники.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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