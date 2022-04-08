Международный форум реставраторов книг проходит в Москве

Специалисты рассказали, как литературным артефактам дарят новую жизнь

Повернуть время вспять! В Москве проходит Международный форум реставраторов книг. Старинные фолианты попадают в библиотеки нередко в плачевном состоянии. Плесень, копоть, свечной воск, истёртые страницы - время оставляет на уникальных документах свои отпечатки. И стереть их, не утратив авторский текст и уникальные рисунки, под силу только профессионалам.

Эти манипуляции похожи на магию - тонкий золотой листок реагирует на малейшие движения. На профессиональном языке реставраторов - книга "одевается". И в ее "гардеробе" есть настоящее золото 960-й пробы. Еще один важный аксессуар - замок из латуни или серебра.

До 19 века на специальные застежки запирались почти все книги, а позже - только особенно ценные. Нюансы и техники работы с книжными памятниками и ценными документами разбирают на мастер-классах и практических занятиях в рамках международного семинара реставраторов, который проходит шестой раз. В зале - более 200 специалистов из России и стран СНГ. Это крупнейшая площадка для обмена профессиональным опытом, и неслучайно местом ежегодной встречи становится Российская государственная библиотека.

"Для нас Ленинка - очень особенное место. Мы понимаем, что она становится крупнейшей библиотекой в мире. Мы сейчас находимся в процессе слияния с Книжной палатой, и фонд Ленинки будет около 200 миллионов документов", - рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Книжные артефакты, которые хранятся в библиотеке, проходят через бережные руки реставраторов. Время ставит перед ними сложные задачи: это книжная плесень и грибок, следы от копоти, свечного воска и многочисленных прикосновений.

У книг, которые попадают к реставраторам, часто разрушен переплет, а корешок утерян почти полностью - как у этой уникальной Библии 1663 года. Мастерам предстоит кропотливая работа, на грани с искусством - восстановить утраты и разрывы, и при этом сохранить многовековую историю издания.

Над каждой книгой около года работает команда профессионалов - для восстановления страниц бумагу подбирают по цвету, толщине и фактуре. При помощи специальных технологий листы очищаются и обрабатываются. Этому немецкому изданию - почти 500 лет - это Новый завет в переводе Мартина Лютера. После восстановления на полях остались даже рукописные комментарии 16 века.

В рамках семинара открылась первая общедоступная библиотека реставратора. Она упростит поиск профессиональной литературы, и поможет этим редким специалистам возвращать шедевры.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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