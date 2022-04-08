Тарковский и "Братья Карамазовы": афиша на выходные в Москве

Москвичей ожидает множество мероприятий

В пятницу вечером в Театре на Таганке - "Братья Карамазовы" в постановке Льва Додина. Петербургская труппа привезла свой спектакль, который претендует на победу сразу в семи номинациях конкурса "Золотая маска"! А тем, кто не готов к тонкой интерпретации русской классики, тоже найдёт, чем заняться в ближайшие выходные. Главное - чётко выстроить маршрут.

Графическая сценография с уклоном в световую живопись. Аскетизм костюмов и реквизита. И всего семь персонажей вместо множества фигур из оригинального романа. Это минималистичная постановка "Братьев Карамазовых" Льва Додина. За три с половиной часа униженные и оскорблённые герои Достоевского рассказывают историю семьи, погружённой в бездну человеческого страдания.

Увидеть петербургских артистов на московской сцене можно будет уже сегодня – "Золотая маска" продолжает показы спектаклей-номинантов на главную театральную премию России. Среди них - "Иваново детство" Казанского ТЮЗа. Его постановщик Антон Фёдоров, режиссёр Гоголь-центра и Театра doc, наравне с актёрами выводит на сцену куклу, привлекая к военной драме детско-юношескую аудиторию.

Коллаж Александра Родченко из газетных вырезок - как предчувствие современного модного направления - апсайкл. В новой галерее "Краснохолмская" -первая выставка с экологической повесткой. Здесь технологии переработки нашли точку соприкосновения с искусством.

В одном из залов гостей встречает огромная металлическая композиция. Это мистическая птица с размахом крыльев в 2,5 метра. Детали колонок, трубки, провода, светодиодные лампы - этакий феникс, восставший из утиля. Он летит над огромной горой мусора и призывает своих собратьев к перерождению.

Послушать голос Андрея Тарковского и прикоснуться к его телескопу. Государственный литературный музей имени Даля к 90-летию классика мирового кино собрал очень личную экспозицию из вещей режиссёра и его семьи. Большинство из них впервые показывают публике. Их музею предоставила сестра мэтра.

"Мы хотели создать такое пространство Тарковского, в котором иногда простые совсем предметы - детские игрушки, книги, фотографии - получили какое-то такое звучание, как это необычно, мистически иногда звучит в фильмах Тарковского", - рассказала заведующая отделом Музея истории литературы ХХ века ГМИРЛИ имени В.И. Даля Лариса Алексеева.

Вторая часть экспозиции посвящена творчеству Тарковского: плакаты, эскизы костюмов и декораций к его фильмам, а также фотографии со съёмок.

Путешествие по эпохам и странам от Московской филармонии. Сегодня вечером она завершает абонемент "Новая музыка: диалог цивилизаций" концертом из композиций Джона Адамса, Гии Канчели и Иоганна Себастьяна Баха в оркестровке Сергея Горчакова. За дирижёрским пультом - Филипп Чижевский. Солирующая скрипка - Елена Ревич. Программа эмоционально-контрастная, яркая и очень разнообразная, обещают артисты.

Сегодня же в Москвариуме на ВДНХ открывается одна из самых необычных концертных площадок в столице. Живую музыку здесь можно будет слушать прямо в галереях аквариума - с видом на огромный бассейн с касатками. Полное погружение!

Ну и напоследок - праздник для любителей экстремального спорта! После пандемийного перерыва в Москву на этих выходных возвращается фестиваль "Прорыв". В этом году он пройдёт на новой площадке - во дворце спорта "Лужники".

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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