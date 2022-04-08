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В Москве привели в порядок памятник Юрию Гагарину

15:23
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Это сделано ко Дню космонавтики

В пятницу в Москве в преддверии дня космонавтики помыли памятник Юрию Гагарину. Погода не помешала: несмотря на серое небо, в столице - тепло. Почти как в мае

Монумент, установленный почти 40 лет назад у Ленинского проспекта, требует особого ухода. Сначала памятник отмыли водой, затем нанесли щадящий раствор и вручную прочистили каждую деталь. В довершении убрали пену с помощью аппаратов высокого давления. Чтобы привести в порядок гигантскую фигуру, потребовалось сразу 5 бригад.

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Промывка памятника Юрию Гагарину
Промывка памятника Юрию Гагарину
Промывка памятника Юрию Гагарину
Промывка памятника Юрию Гагарину
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