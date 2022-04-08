ВСУ ударили "Точкой У" по подконтрольному Киеву Краматорску

Сообщается о десятках жертв

В результате удара ракетой "Точка-У" по Краматорску погибли около 30 человек. Город находится на подконтрольной Киеву территории. По предварительным данным, удар был нанесен с юго-запада, с территории, занятой частями ВСУ.

Киев обвинил российских военных в убийстве мирных жителей, заявив, что по городу был нанесен удар "Искандерами". Однако на фотографиях и видео с места событий видна ракета "Точка-У". Обломки упали в районе вокзала Краматорска, предположительно, сработал и кассетный боеприпас.

Эксперты подчеркивают, что устаревший комплекс "Точка-У" давно снят с вооружения в ВС России, его нет на вооружении ДНР и ЛНР. Кроме того, провокационный характер заявлений украинских властей подтверждается тем фактом, что в случае использования "Искандеров" на месте вокзала образовалась бы огромная воронка.

Киев сообщает о 30 погибших и 100 раненых в результате обстрела. Городские власти заявляют о 27 жертвах взрыва, пишут "Известия".

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