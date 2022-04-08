Бочкарев: На станции БКЛ "Текстильщики" наполовину завершен монтаж инженерных систем

Основной конструктив станции выполнен на 90%

Работы по монтажу внутренних инженерных систем на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии завершены наполовину. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, на станции продолжает монтаж трубопроводов и воздухоотводов. Также устанавливаются вентиляционные установки и трансформаторы, монтируются эскалаторы и лифты.

"Основной конструктив станции выполнен на 90%, а ее общестроительная готовность оценивается в 80%", - заявил Бочкарев.

Он также отметил особенность станции "Текстильщики" БКЛ. Для отопления и кондиционирования станции будет использован тепловой насос. Работать он будет за счет использования воздуха, поступающего из тоннеля.

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