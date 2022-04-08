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ЕС запретил высокотехнологичный экспорт в Россию

13:03
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Опубликован пятый пакет европейских санкций

Совет Европейского союза обнародовал очередной, пятый, пакет антироссийских санкций. Документ содержит запрет на экспорт из ЕС в Россию высокотехнологичной продукции, а также эмбарго на импорт ряда товаров из России.
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Экспортировать в Россию из европейских государств запрещается топливо для реактивных двигателей, квантовые компьютеры, передовые полупроводники, высокотехнологичную электронику, программное обеспечение, чувствительное оборудование и оснащение для транспорта.

Импортировать из России в ЕС запрещено древесину, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки.

По подсчетам Брюсселя, запрещенный экспорт оценивается в 10 млрд евро, импорт — в 5,5 млрд евро, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

7 апреля Европарламент принял резолюцию о "тотальном эмбарго" на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля из России. Решение носит рекомендательный характер. При этом отдельные европейские государства уже обсуждают отказ от российских энергоресурсов, признавая при этом, что потребуются крайние меры.

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