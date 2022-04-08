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Назван срок введения эмбарго ЕС на российский уголь

13:20
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Брюссель принял пятый пакет санкций

Запрет Евросоюза на приобретение, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива из России вступит в силу в августе 2022 года. Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в пятницу, 8 апреля.
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В документе говорится, что ежегодный объем импорта угля в европейские государства в настоящее время составляет 8 млрд евро.

С августа странам — членам ЕС будет запрещено покупать, импортировать или передавать уголь, если он происходит из России или экспортируется из нее, сообщается на официальном сайте Совета Европейского союза.

Тем временем китайские компании впервые после введения Западом антироссийских санкций из-за спецоперации России на Украине приобрели российский уголь за юани в марте, первые партии угля прибудут в КНР до конца апреля.

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