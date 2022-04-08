Спасатели освободили заблокированных на шахте в Кузбассе горняков

Обстоятельства аварии выясняет специальная комиссия

Горняки, оказавшиеся под завалом в результате аварии на кузбасской шахте, спасены. Шахтерыы не пострадали, сообщили в пресс-службе компании "СУЭК- Кузбасс".

"Два шахтера "Талдинской-Западной 1", оказавшиеся заблокированными в выработке, были выведены на поверхность. Самочувствие у них нормальное, травм нет", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что горноспасателям пришлось эвакуировать шахтеров на аварийном участке в "Талдинской-Западной 1", где обрушилась порода. Двое горняков были блокированы в забое, с ними поддерживалась связь. Обстоятельства аварии выяснит специальная комиссия.

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