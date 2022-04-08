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Киев рассказал об изменениях в переговорах с Россией после событий в Буче

13:38
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Москва назвала провокацией и фейком обвинения в адрес российских военных

После событий в городе Буча Киевской области эмоциональный фон российско-украинских переговоров изменился. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
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По словам украинского чиновника, переговоры постоянно проводятся в онлайн-формате, участие в процессе принимают несколько рабочих групп. Подоляк подчеркнул важность переговоров для Киева, поскольку дает возможность заключить "формульное соглашение", тогда к переговорам смогут присоединиться другие государства.

При этом советник главы офиса президента Украины заявил, что "украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, которая касается России", сообщает РБК.

Ранее в интернете и СМИ появились кадры из украинской Бучи. Киев и Запад обвинили российских военных в преступлениях против мирного населения. Министерство обороны России отвергло обвинения, назвав их фейком и провокацией.

На фоне ситуации в Буче Генассамблея ООН проголосовала за отстранение России от работы в Совете по правам человека.

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