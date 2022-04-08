Путин поговорил с президентами Таджикистана и Туркменистана

Разговоры состоялись в пятницу

Дальнейшее укрепление стратегического партнёрства в пятницу обсудили по телефону Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры обменялись мнениями по ключевым темам двусторонней повестки. Отметили важность последовательной реализации договорённостей и продолжения тесной координации в рамках многосторонних организаций. В ходе беседы главы государств поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений.

Также Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Лидеры обсудили перспективы взаимодействия в региональных форматах. Подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства.

Владимир Путин пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Россию. Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

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