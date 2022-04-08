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Международный арбитраж постановил снять санкции с российских саночников

14:17
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Решения в отношении спортсменов признаны дискриминационными

Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) подтвердил, что санкции против российских спортсменов являются проявлением политической дискриминации, поскольку основаны только на гражданстве. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
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Рассмотрев апелляцию ФССР на решение об отстранении россиян от международных соревнований, арбитраж счел необходимым удовлетворить все ее требования.

Арбитры напомнили, что пункт 1.6.2 устава FIL запрещает политическую, расистскую, религиозную или любую другую дискриминацию по отношению к своим членам.

Российское Министерство спорта поприветствовало решение арбитражного суда и выразило убежденность в том, что все санкции, примененные в российским спортивным федерациям, являются дискриминационными и политически мотивированными, сообщает РБК.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите республик Донбассе. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции, а международные спортивные федерации отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

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