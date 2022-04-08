Песков уточнил свое заявление о сроках спецоперации

По словам представителя Кремля, завершение операции может произойти в "обозримом будущем"

Спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик продолжается, ее цели достигаются. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, сообщает "Интерфакс".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию, целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины.

7 апреля в интервью Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает, что "в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция по защите республик Донбасса достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"