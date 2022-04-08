Песков: Москва разъяснила покупателям российского газа схему оплаты в рублях

Реакция еврочиновников Кремль удивила

Все необходимые разъяснения об оплате российского газа, которая должна конвертироваться в рубли, покупатели получили. Реакция европейских чиновников – в частности, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – вызывает недоумение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы неоднократно объясняли, что компании-покупатели как платили в евро, так они и будут платить - но просто на другие свои счета, которые потом, также на их счетах, будут конвертироваться в рубли", - сказал представитель Кремля.

Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что требование Москвы платить за поставки газа в рублях якобы создаст риски для европейских компаний и приведет к обходу санкций ЕС против России. Песков посоветовал главе Еврокомиссии побеседовать с компаниями, которые находятся в контрактных взаимоотношениях с "Газпромом", и получить более подробную информацию, передает ТАСС.

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