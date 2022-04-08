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Кремль назвал постыдным решение Латвии по поводу 9 мая

14:11
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Латвийский парламент решил превратить День Победы в траур

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в пятницу, что Москва считает постыдным решение сейма Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине.

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"Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, хранят гордость этой историей, будут хранить это в своем сердце, несмотря на абсолютно постыдные решения своих властей", - добавил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Ранее парламент Латвии в срочном порядке утвердил законопроект, согласно которому 9 мая станет траурным днем, в связи с чем будет запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия. Кроме того, будут запрещены салюты. Вместе с тем в Латвии запретили публичное изображение буквы Z.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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