Кремль назвал постыдным решение Латвии по поводу 9 мая

Латвийский парламент решил превратить День Победы в траур

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в пятницу, что Москва считает постыдным решение сейма Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине.

"Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, хранят гордость этой историей, будут хранить это в своем сердце, несмотря на абсолютно постыдные решения своих властей", - добавил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Ранее парламент Латвии в срочном порядке утвердил законопроект, согласно которому 9 мая станет траурным днем, в связи с чем будет запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия. Кроме того, будут запрещены салюты. Вместе с тем в Латвии запретили публичное изображение буквы Z.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"