В Дагестане с третьего этажа упал лифт с людьми

Всех пострадавших госпитализировали

В торговом центре в Махачкале упала кабина лифта с людьми внутри, передает ТАСС со ссылкой на Дагестанский центре медицины катастроф.

"Кабина лифта упала в Махачкале по улице Магомедтагирова с третьего этажа. Трое пострадавших, среди них один ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.

Как добавили в региональном Минздраве, состояние двух взрослых и ребенка оценивается как средней тяжести. В МВД по региону сообщили, что травмы получили две женщины и ребенок 2016 года рождения.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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