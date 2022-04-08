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В Дагестане с третьего этажа упал лифт с людьми

14:21
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Всех пострадавших госпитализировали

В торговом центре в Махачкале упала кабина лифта с людьми внутри, передает ТАСС со ссылкой на Дагестанский центре медицины катастроф.
Задержан организатор ремонта лифта в "Президент-отеле"

"Кабина лифта упала в Махачкале по улице Магомедтагирова с третьего этажа. Трое пострадавших, среди них один ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.

Как добавили в региональном Минздраве, состояние двух взрослых и ребенка оценивается как средней тяжести. В МВД по региону сообщили, что травмы получили две женщины и ребенок 2016 года рождения. 

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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