ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина получила от Словакии ЗРК С-300

14:26
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Передача комплекса проходила тайно

Украина получила зенитный ракетный комплекс С-300. ЗРК передала Словакия, откуда он был отправлен в условиях строжайшей секретности. По последним данным, комплекс уже на украинской территории, сообщил телеканал Tv Noviny.

Главы минобороны Словакии и США обсуждали вопрос о поставке Братиславой военной помощи Киеву в середине марта. Речь шла о системах противовоздушной обороны советского производства. Однако Словакия была готова отправить оружие Украине только в случае, если США предоставят им замену.

8 апреля советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о получении Киевом тяжелого вооружения. Он заявил, что "победа Киева близко". Киев ранее разрешил участникам территориальной обороны применять ракетные системы и артиллерийское вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
ЗРК С-300 ВСУ
ЗРК С-300 ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.