Украина получила от Словакии ЗРК С-300

Передача комплекса проходила тайно

Украина получила зенитный ракетный комплекс С-300. ЗРК передала Словакия, откуда он был отправлен в условиях строжайшей секретности. По последним данным, комплекс уже на украинской территории, сообщил телеканал Tv Noviny.

Главы минобороны Словакии и США обсуждали вопрос о поставке Братиславой военной помощи Киеву в середине марта. Речь шла о системах противовоздушной обороны советского производства. Однако Словакия была готова отправить оружие Украине только в случае, если США предоставят им замену.

8 апреля советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о получении Киевом тяжелого вооружения. Он заявил, что "победа Киева близко". Киев ранее разрешил участникам территориальной обороны применять ракетные системы и артиллерийское вооружение.

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