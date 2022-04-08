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В ДНР задержали сотрудника ОБСЕ

14:22
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Миссия ОБСЕ начала работу в регионе 21 марта 2014 года

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила о задержании местного жителя, работавшего в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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"Есть обоснованные основания полагать, что некоторые сотрудники, местный персонал - сейчас, в частности, я об этом говорю - совершали противоправные деяния на территории республики", - цитирует дипломата Донецкое агентство новостей.

Миссия ОБСЕ начала работу на Украине 21 марта 2014 года. Офисы располагаются в Киеве, Донецке и Луганске. В начале марта ОБСЕ эвакуировала почти 500 наблюдателей СММ в связи с проведением Россией спецоперации.

Москва призывает секретариат организации без промедления начать мероприятия по сворачиванию миссии, реализации принадлежащего ей имущества, завершению трудовых договоров с персоналом.

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