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В Москве одобрили первые льготные кредиты для промышленников

15:07
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил десятки заявок

В Москве одобрили первые льготные кредиты для столичных промышленников, которые занимаются импортозамещением продуктов питания, лекарств, оборудования, косметики и микроэлектроники. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Так, за первую неделю действия программы льготного кредитования Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил 44 заявки на общую сумму почти 17 миллиардов рублей. И это только первый этап.

Всего в рамках программы компании смогут привлечь до 150 миллиардов рублей. Ставка по льготному кредиту составит 15% годовых. Что на 10 процентных пунктов ниже стандартных банковских программ. За кредитом может обратиться любое столичное предприятие обрабатывающей промышленности.

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