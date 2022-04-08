Кабмин расширит меры повышения трудовой мобильности

Правительство рассмотрит поправки в законодательство о занятости

Работники компаний, покидающих российский рынок, начинают искать новые источники дохода, государство должно им в этом помочь. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На очередном заседании кабмина Мишустин предложил рассмотреть поправки в закон о занятости, которые направлены на повышение трудовой мобильности, которые дадут россиянам больше возможностей для трудоустройства по всей стране.

В настоящее время только официально зарегистрированные безработные при переезде на работу в другой город или регион могут получить содействие служб занятости. Поправки расширят эти меры поддержки на всех желающих, независимо от наличия у них постоянной работы, рассказал глава кабмина.

Мишустин напомнил, что в 19 регионах правительство поддерживает специальные программы повышения трудовой мобильности. Однако для использования мер поддержки местным властям приходится согласовывать проекты своих программ на федеральном уровне.

Правительство упростит требования для участия в таких программах, благодаря чему регионы смогут быстрее решить вопрос нехватки кадров, а граждане получат возможность продолжить карьеру на новом месте, цитирует премьера пресс-служба правительства.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что российские власти ежедневно мониторят ситуацию на рынке труда. Пока резкого сокращения занятости не происходит, однако правительство действует на опережение.

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