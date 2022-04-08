ЕС заморозил активы России и Белоруссии на 29,5 млрд евро

Об этом рассказали в Еврокомиссии

Более половины членов Евросоюза доложили Еврокомиссии о мерах по блокировке активов российских и белорусских физических и юридических лиц. Объем замороженных активов, по этим данным, составил 29,5 млрд евро.

Как уточнили в Еврокомиссии, в указанную сумму входят предметы искусства на 6,7 млрд евро, яхты, вертолеты, недвижимость. Транзакции подсанкционных лиц, подвергшиеся блокировке, оцениваются в 196 млрд евро.

В Брюсселе указали, что эти меры предприняты в рамках рабочей группы по блокированию активов подсанкционных лиц и структур.

8 апреля представители Евросоюза обсуждают сотрудничество в данной области с представителями США и Украины, такие встречи предполагается проводить на регулярной основе, сообщает "Интерфакс".

Тем временем украинские власти решили национализировать всю российскую собственность, которая находится на Украине. В Киеве заявили, что это поможет компенсировать часть убытков, которые наносит спецоперация России по защите республик Донбасса.

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