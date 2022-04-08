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Голикова указала на устойчивое снижение заболеваемости ковидом

14:41
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Но о конце пандемии говорить рано

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на встрече с волонтерами в пятницу, что в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом.

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"Не могу, конечно, не сказать о COVID. Два года. К счастью, сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, но COVID по-прежнему с нами", - приводит слова заместителя председателя правительства РИА "Новости".

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вероятность новой волны COVID-19 существует, поэтому обязательно нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 3627 больных коронавирусом, зафиксированы 14311 случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 17 969 431 случай, умерли 371169 человек.

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