Курс евро упал ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года

Доллар – ниже 75 рублей

Курс европейской валюты на Московской бирже опустился ниже 80 рублей. Такой результат евро показывает впервые с 13 июля 2020 года. Доллар США также дешевеет, за него дают меньше 75 рублей.

В начале торгов рубль умеренно снижался к доллару и евро. На курс повлияли внеплановое понижение ключевой ставки Центробанком – с 20 до 17%, а также заявления главы ЦБ о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, передает РИА Новости.

Однако позже рубль продолжил укрепление. Эксперты считают, что российской валюте помогло заявление пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков сказал, что спецоперация на Украине может завершиться в обозримой перспективе. Москва достигает поставленных целей.

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