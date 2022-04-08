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В Ленинградской области упал МиГ-31

14:36
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Экипаж катапультировался

В Ленинградской области потерпел крушение истребитель МиГ-31, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

"Восьмого апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Поисковую операцию ведут три вертолета Ми-8. Разрушений на земле нет. 

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