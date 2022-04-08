Лавров сообщил, что переговоры с Киевом "идут непросто"

Россия намерена выполнить все поставленные в рамках спецоперации задачи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о ходе переговоров с Украиной.
"Они идут непросто, но мы будем добиваться, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись", - заявил глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").
Также министр сообщил, что Москва предложила Киеву, чтобы Белоруссия была в числе стран-гарантов безопасности Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"