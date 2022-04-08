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Минобороны России раскрыло подробности ракетного удара ВСУ по Краматорску

15:19
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Украина обвинила в этом ударе Россию

Российским военнослужащим удалось установить место, из которого был осуществлен ракетный удар по Краматорску. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.
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В ведомстве сообщили, что удар по железнодорожному вокзалу Краматорска был нанесен ракетным дивизионом украинских Вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах к юго-западу от города.

Киев для подтверждения того, что удар якобы нанесли российские военные, публикует фотографий пусковых установок "Точка-У", принимавших в феврале 2022 года в российско-белорусском учении "Союзная решимость-2022", рассказали в Минобороны.

Целью удара по вокзалу в Краматорске в ведомстве назвали срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве "живого щита" для обороны позиций ВСУ, как и во многих других населенных пунктах Украины.

Следственный комитет России начал расследование по факту распространения фейков о российских войсках, сообщает "Интерфакс".

Ранее Киев обвинил российских военных в убийстве мирных жителей, заявив, что по Краматорску был нанесен удар российскими "Искандерами". Однако на фотографиях и видео с места событий видна ракета "Точка-У", которой нет на вооружении ни у ВС России, ни у ополченцев ДНР и ЛНР.

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