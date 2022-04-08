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В Москве зафиксирован самый теплый день с начала весны

15:40
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Температура превысила 13 градусов

Пятница, 8 апреля, стала в Москве самым теплым днем за текущую весну. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.

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Метеоролог отметила, что пока подводить итоги всей весны рано — впереди еще больше половины этого сезона. Однако пока в столичном регионе за минувшие дни календарной весны воздух не прогревался до таких высоких температур.

По состоянию на 13:00 мск на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано 13,2 градуса выше нуля. При этом столбики термометров продолжают расти, окончательное значение максимальной температуры дня станет известно позднее, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что 8 апреля в столичный регион придет погода, характерная для второй половины мая — прогнозируется до 16 градусов выше нуля. Это превышает климатическую норму на шесть-восемь градусов.

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