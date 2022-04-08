ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Телеведущая Алла Михеева перенесла операцию

15:16
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Теперь ей легче заниматься спортом и работать

Телеведущая Алла Михеева решилась на операцию по лазерной коррекции зрения. Она рассказала об этом сама в интервью журналистам.

У Андрея Макаревича родился сын
"Всевышний исполнил каждую деталь": жена Павла Мамаева беременна
"У нас особые отношения": Савичева заразилась коронавирусом в 4-й раз

"Решилась только после того, как операцию сделали несколько человек из моего окружения. И теперь я самый счастливый человек", — поделилась впечатлениями 33-летняя Михеева.

До операции Михеева была близорукой и носила линзы. По словам актрисы, она сталкивалась с постоянным дискомфортом из-за слабого зрения – минус 3 диоптрии (миопия слабой степени).

Уже через несколько недель после операции ведущая отправилась на горнолыжный курорт, пишет "Стархит".

"В январе приехала в Альпы кататься на горных лыжах и чуть с ума не сошла, когда поняла, что вижу горы, елочки и все шишки на них", — рассказала о своих впечатлениях артистка.

Алла призналась, что теперь ей легче заниматься спортом и работать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Актриса и телеведущая Алла Михеева
Актриса и телеведущая Алла Михеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.