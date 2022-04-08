Телеведущая Алла Михеева перенесла операцию

Теперь ей легче заниматься спортом и работать

Телеведущая Алла Михеева решилась на операцию по лазерной коррекции зрения. Она рассказала об этом сама в интервью журналистам.

"Решилась только после того, как операцию сделали несколько человек из моего окружения. И теперь я самый счастливый человек", — поделилась впечатлениями 33-летняя Михеева.

До операции Михеева была близорукой и носила линзы. По словам актрисы, она сталкивалась с постоянным дискомфортом из-за слабого зрения – минус 3 диоптрии (миопия слабой степени).

Уже через несколько недель после операции ведущая отправилась на горнолыжный курорт, пишет "Стархит".

"В январе приехала в Альпы кататься на горных лыжах и чуть с ума не сошла, когда поняла, что вижу горы, елочки и все шишки на них", — рассказала о своих впечатлениях артистка.

Алла призналась, что теперь ей легче заниматься спортом и работать.

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