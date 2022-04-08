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Джим Керри назвал условие возвращения в кино

15:23
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Актер готов будет вновь воплотить образ Эйса Вентуры

Американский актер Джим Керри, ранее объявивший о завершении карьеры в кино, назвал условие своего возвращения.

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"Если Кристофер Нолан придет ко мне и скажет: "Я хочу сделать Эйса Вентуру настоящим, и я хочу сделать что-то более интересное", тогда я могу послушать", - сказал он в интервью E! News.

Ранее актер заявил, что будет готов вновь появиться на экранах, если "ангелы принесут ему сценарий, написанный золотыми чернилами".

Джим Керри известен по фильмам "Тупой и еще тупее", "Маска", "Шоу Трумэна", "Вечное сияние чистого разума", "Человек на Луне" и многим другим. В активе актера два "Золотых глобуса".

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Джим Керри
Джим Керри
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